В Госдуме назвали список, кого должны мобилизовать в первую очередь

В некоторых регионах страны местные власти рапортуют о завершении мобилизационных мероприятий.
А в Государственной думе РФ продолжается обсуждение вопросов, как должна проходить мобилизация, кто должен призываться в ряды вооруженных сил РФ, в каком порядке.
По словам парламентария Сергея Миронова, депутаты Госдумы и сенаторы должны лишиться отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Миронов уверен, что указанным категориям граждан отсрочка должна предоставляться на общих основаниях, без каких-либо поблажек.
«Считаю, что в первую очередь по частичной мобилизации должны призываться сотрудники силовых ведомств. Это сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ», - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что эта инициатива уже нашла поддержку у экспертного сообщества.
«По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, вполне разумно, чтобы в первую очередь под частичную мобилизацию попали те силовики, которые имеют военную подготовку или умеют обращаться с оружием», - резюмировал Миронов.
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