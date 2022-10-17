В Госдуме назвали список, кого должны мобилизовать в первую очередь

17.10.2022 | 16:49

В некоторых регионах страны местные власти рапортуют о завершении мобилизационных мероприятий.

А в Государственной думе РФ продолжается обсуждение вопросов, как должна проходить мобилизация, кто должен призываться в ряды вооруженных сил РФ, в каком порядке.

По словам парламентария Сергея Миронова, депутаты Госдумы и сенаторы должны лишиться отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Миронов уверен, что указанным категориям граждан отсрочка должна предоставляться на общих основаниях, без каких-либо поблажек.

«Считаю, что в первую очередь по частичной мобилизации должны призываться сотрудники силовых ведомств. Это сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ», - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что эта инициатива уже нашла поддержку у экспертного сообщества.

«По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, вполне разумно, чтобы в первую очередь под частичную мобилизацию попали те силовики, которые имеют военную подготовку или умеют обращаться с оружием», - резюмировал Миронов.