В стране и мире

Три пункта: в Минобороны назвали главные критерии для мобилизуемых

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября 2022 года.

Как позже уточнил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизационный ресурс России - 25 миллионов человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

При этом глава ведомства отметил, что студенты призываться не будут. Всех, кто служит по призыву, а также ограниченно годных к службе, отправлять в зону СВО также не планируют.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, кто из граждан РФ, согласно данным Минобороны, подпадает под частичную мобилизацию.

По ее словам, она специально уточнила этот вопрос у представителей военного ведомства.

«Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта: кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено). И главное. Кто имеет боевой опыт», - резюмировала Симоньян.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте