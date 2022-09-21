Три пункта: в Минобороны назвали главные критерии для мобилизуемых

21.09.2022 | 15:31

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября 2022 года.

Как позже уточнил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизационный ресурс России - 25 миллионов человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

При этом глава ведомства отметил, что студенты призываться не будут. Всех, кто служит по призыву, а также ограниченно годных к службе, отправлять в зону СВО также не планируют.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, кто из граждан РФ, согласно данным Минобороны, подпадает под частичную мобилизацию.

По ее словам, она специально уточнила этот вопрос у представителей военного ведомства.

«Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта: кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено). И главное. Кто имеет боевой опыт», - резюмировала Симоньян.