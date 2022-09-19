Россиянам разрешат не платить по кредитам до апреля 2023 года

19.09.2022 | 17:26

В условиях санкционного давления стран Запада российские власти стремятся помочь населению РФ.

В Минфине предложил разрешить гражданам не платить ипотеку и потребительские кредиты до апреля 2023 года.

В СМИ появилась информация, что Министерство финансов РФ обратилось к властям с предложением продлить россиянам «кредитные каникулы» до 31 марта 2023 года.

В ведомстве хотят разрешить гражданам не платить по ипотечным и потребительским кредитам.

«Проект постановления об этом подготовил Минфин России. Он предусматривает продление до 31 марта 2023 года срока обращения граждан в банки за «кредитными каникулами», - сказано на сайте Минфина.

Указывается, что эта мера позволит воспользоваться «кредитными каникулами» большему количеству россиян. Предлагаемый инструмент позволит уменьшить негативный эффект от внешних санкций.

Согласно существующим правилам, каникулы по всем видам займов можно получить, если они были выданы до 1 марта 2022 года. Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц — 300 000 рублей, индивидуальных предпринимателей — 350 000, по кредитным картам — 100 000, для автомобильных кредитов — 700 000 рублей.