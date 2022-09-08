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В СМИ появилась информация о смерти королевы Великобритании Елизаветы II

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Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии - такая информация появилась в социальных сетях издания The Guardian, а затем в ряде российских СМИ.

Позже материал был удален, сообщает tvzvezda.ru.

Рано утром в СМИ стала появляться информация, что у Елизаветы II ухудшилось самочувствие.

По информации корреспондента «Би-би-си» Николаса Уитчелла, возможной причиной ухудшения здоровья британской королевы могла стать онкология.

При этом журналист подчеркнул, что это неподтвержденная информация.

Уитчелл сообщил, что еще недавно Елизавета II гуляла с собаками, принимала гостей, работала с документами. Ничто не свидетельствовало о резком ухудшении ее самочувствия.

После известия о болезни королевы в Балморале собрались ее дети: принцесса Анна, принцы Чарльз и Эдвард с супругами, а также принц Эндрю. Кроме того, в Шотландию направлялся принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл.

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Источник — tvzvezda.ru
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Гость||

Угу работала с документами .. в туалете.


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