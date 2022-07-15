«Меры жесткого контроля»: в Госдуме рассказали о новой волне COVID-19

15.07.2022 | 14:39

В России ожидается новая волна коронавирусной инфекции, об этом рассказали в Государственной думе РФ.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, прежние ограничения будут «во многом бесполезными».

Депутат отметил, что рост числа заболевших придётся на осень, но страна к этому готова.

«Уже не будет такого количества госпитализированных и вирус ослаблен. Он будет протекать более-менее благоприятно, с гораздо меньшими жертвами. Возможно, это потребует открытия дополнительных коек, но страна к этому готова», - сказал «Подъёму» Куриный.

Депутат считает, что требование о ношении масок может вернуться, но снятые ограничения на пересечение наземных границ вполне закономерны.

«Прежние меры жесткого контроля на границах в отношении нового штамма не эффективны и во многом бесполезны. Опыт Китая говорит, что избежать проникновения нового вируса невозможно, можно лишь выиграть время. Но в условиях значительного снижения общей тяжести заболевания и смертности, плюс готовности системы здравоохранения время уже не критично», - добавил парламентарий.