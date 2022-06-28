Садовый домик можно признать жилым теперь и онлайн

С 2022 года подать заявление о признании садового дома жилым можно через интернет. Правда сделать этому могут пока лишь жители Москвы и Московской области.
На портале mos.ru пользователю необходимо корректно заполнить электронную форму с информационными блоками с подсказками.
Подать заявление о признании садового дома жилым может гражданин, который хочет зарегистрироваться в нем для постоянного проживания.
На официальном сайте мэра Москвы указано, что доступна и обратная процедура — признание жилого дома садовым, ее также можно получить онлайн.
«Раньше пройти эту процедуру можно было только при личном обращении в ведомство. Теперь получить услугу стало проще и удобнее: направить соответствующее заявление собственники недвижимости могут онлайн», - отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
Согласно действующему законодательству, садовый дом предназначен для сезонного использования, однако если он будет признан жилым, в нем можно зарегистрироваться.
При этом жилой дом, получивший статус садового, не должен использоваться в качестве места постоянного проживания, кроме того, строение должно соответствовать требованиям надежности и безопасности, установленным Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений.
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