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В стране и мире

Части российских пенсионеров назначат надбавку в 330 процентов к пенсии

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В январе 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости установить некоторым российским пенсионерам дополнительные выплаты.

Правительству РФ в срок до 1 июля 2022 года необходимо было внести соответствующие изменения в законодательство. Ответственным за исполнение указа президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Правительству РФ [поручено] обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление лицам, являющимся кавалерами трёх орденов Мужества, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги перед РФ», — указано на сайте Кремля.

В Министерстве труда и социального развития РФ подготовили законопроект, который предоставит указанным в распоряжении главы государства россиянам дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 330 процентов от их основной социальной пенсии.

В настоящий момент троекратно увеличенную пенсию получают обладатели орденов Ленина, «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвёртой степени, лауреаты Ленинской премии и государственных премий СССР и Российской Федерации. Поправки Минтруда расширят перечень россиян, претендующих на выплату.

По оценкам экспертов, на осуществление ежемесячного материального обеспечения гражданам, являющимся кавалерами трех орденов Мужества, в 2023 году из федерального бюджета предполагается выделить 51,6 млн рублей, в 2024-м - 54,1 млн, а в 2025-м - 57,6 млн рублей.

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Гость||

некоторые это 10-100 человек по всей стране?

Гость||

Тем, у кого и так пенсия неплохая, еще добавят. А что делать с пенсией в 10-15 тысяч? Какие такие умные формулы вывели, что простые пенсионеры оказываются за чертой бедности?

Имя: Гость
Комментарий:

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