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В стране и мире

С 11 апреля: Сбер уведомил россиян об изменении условий в одностороннем порядке

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Российская экономика справляется с санкциями со стороны западных стран вопреки прогнозам экспертов. Крупные компании продолжают искать варианты для развития своего бизнеса.

Пресс-служба Сбера сообщила о новых условиях для всех подписчиков СберПрайм и СберПрайм+, которые начнут действовать уже с 11 апреля, информация об этом появилась на официальном сайте СберМаркет.

«В зависимости от суммы заказа, подписчики СберПрайм смогут получать до 5 процентов бонусами от СберСпасибо при покупке в СберМаркете, а подписчики СберПрайм+ до 10 процентов», - уточнили в пресс-службе.

Новые условия заменят предыдущее предложение бесплатной доставки заказов. Чтобы начать копить бонусы от СберСпасибо и получать выгоду, гражданам РФ необходимо иметь карту СберБанка и быть зарегистрированным в программе лояльности СберСпасибо.

Нововведение с полной отменой бесплатной доставки пришлось по душе не всем участникам программы. Некоторые интернет-пользователи указали, что 8 декабря 2021 года уже менялись условия в одностороннем порядке. Тогда Сбер ввел ограничение на три бесплатных доставки в месяц для подписчиков СберПрайм.

«Сначала заманивают чем-то вкусным, а спустя какое-то время: «простите, из вкусного осталось только ... Будете?», - указал один из пользователей VC.ru.

Напомним, согласно данным РБК, СберМаркет вышел в лидеры российского рынка e-grocery в III квартале 2021 года. По итогам девяти месяцев оборот компании вырос в три раза, до 36,2 млрд рублей (показатель GMV с промо и НДС).

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