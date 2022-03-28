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В стране и мире

С 1 апреля: из-за решения ЦБ некоторые россияне потеряют часть денег

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Сразу несколько крупных банков заявили об изменении условий по своим картам.

После ограничений Центробанка по эквайрингу, в «Росбанке» и «Альфа банке» приняли решение с 1 апреля приостановить программу начисления кешбэка.

«С 1 апреля «Росбанк» закрывает программу начисления кешбэка 20 процентов по картам MasterCard у партнеров (в их число входят «Яндекс.Маркет» и «Магнит»). Бонусную программу по картам «Яндекс Плюс» с 1 апреля также сворачивает «Альфа», — сообщают «Известия» со ссылкой на заявления банков.

Представители «Газпромбанка», «Ренессанс Кредита» и «Сбера» заявили, что в ближайший месяц возможно частичное изменений условий и в их кредитных учреждениях.

Напомним, в марте 2022 года Центробанк РФ заявил об ограничении комиссии за прием платежей до 1 процента для компаний, продающих социально значимые товары или представляющих такие услуги, сообщает MK.RU. Такие меры вводятся с 18 апреля по 31 августа.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ura.news
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Гость||

очень рад

Гость||

Зато Крым наш.

Гость||

Мне кажется,это нам на пользу.Отрицательное оздоровление,положительный минус.

Гость||

Скоро завалятся банки, останется только Сбер?

Гость||

Забераите все

Гость||

Да здравствует сбербанк...

Гость||

Гость писал(а):

> Зато Крым наш.

и?!

Гость||

Гость писал(а):

> Скоро завалятся банки, останется только Сбер?

В 2008 не завалились, сейчас тем более. Спи спокойно.

Гость||

ПРАВИЛЬНО! Государство ( в лице сбербанка) должно контролировать все сбережения народа. А в нужный момент экспроприровать их что бы использовать на свои государственные нужды. Вы как думали на что же покупать дворцы и яхты, делать операции и проводить флешмобы. Надо приветствовать такие мудрые решения и поддерживать их.

Гость||

Печалька про кешбэк.(((

Гость||

Гость писал(a):

Государство ( в лице сбербанка) должно
Никто тебе ничего не должен

Гость||

Ведь были раньше нормальные люди,но потом им раздали пластиковые карты и сказали, что это панацея.

Гость||

Гость писал(а):

> ПРАВИЛЬНО! Государство ( в лице сбербанка) должно контролировать все

> сбережения народа. А в нужный момент экспроприровать их что бы использовать

> на свои государственные нужды. Вы как думали на что же покупать дворцы и

> яхты, делать операции и проводить флешмобы. Надо приветствовать такие

> мудрые решения и поддерживать их.

Комментарий навальниста

Гость||

Гость писал(a):

Комментарий навальниста
иди на хуй

Имя: Гость
Комментарий:

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