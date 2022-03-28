С 1 апреля: из-за решения ЦБ некоторые россияне потеряют часть денег

28.03.2022 | 10:57

Сразу несколько крупных банков заявили об изменении условий по своим картам.

После ограничений Центробанка по эквайрингу, в «Росбанке» и «Альфа банке» приняли решение с 1 апреля приостановить программу начисления кешбэка.

«С 1 апреля «Росбанк» закрывает программу начисления кешбэка 20 процентов по картам MasterCard у партнеров (в их число входят «Яндекс.Маркет» и «Магнит»). Бонусную программу по картам «Яндекс Плюс» с 1 апреля также сворачивает «Альфа», — сообщают «Известия» со ссылкой на заявления банков.

Представители «Газпромбанка», «Ренессанс Кредита» и «Сбера» заявили, что в ближайший месяц возможно частичное изменений условий и в их кредитных учреждениях.

Напомним, в марте 2022 года Центробанк РФ заявил об ограничении комиссии за прием платежей до 1 процента для компаний, продающих социально значимые товары или представляющих такие услуги, сообщает MK.RU. Такие меры вводятся с 18 апреля по 31 августа.