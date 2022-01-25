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Пенсионный фонд заявил о готовности дополнительно увеличить пенсии

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Российские пенсионеры с нетерпением ожидают дополнительную индексацию пенсий. У Пенсионного фонда России все готово к тому, чтобы перерассчитать страховые выплаты неработающим пенсионерам.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Пудова, пенсии будут пересчитаны до показателя 8,6% начиная с 1 января 2022 года.

«Текущих средств достаточно для того, чтобы осуществить выплату пенсий в увеличенном размере», - заявил Пудов на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам чиновника, на индексацию пенсий на ближайшие три года заложено 539,9 миллиарда рублей. 26 января законопроект об увеличении пенсий планируют рассмотреть в Совете Федерации.

Напомним, с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам уже были увеличены на 5,9 процента. Президент России Владимир Путин поручил поднять их на 8,6%, так как инфляция по итогам 2021 года составила 8,4 процента.

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Гость||

Вы сделайте сперва, а потом кричите на всех СМИ.

Ещё ничего нет, а пенсионеры уже "миллионеры".

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