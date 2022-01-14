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В Госдуме заявили о платной вакцинации от коронавируса с марта

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С марта 2022 года вакцинация от COVID-19 может стать платной. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Государственной думы РФ Максим Иванов.

По словам политика, у него, врачей и просто разумных людей «заканчивается терпение переубеждать «антиваксеров» поставить себе бесплатную прививку от ковида».

Парламентарий указал, что в других странах вакцинация платная. Например, граждане США платят 40 долларов, а «Спутник V» за рубежом стоит около 20 долларов.

«Сколько можно плясать вокруг них? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции). Сколько можно переубеждать тех, кто не ценит труд врачей и отвергает науку? Всему есть предел. У нас со дня на день ожидается волна «омикрона», прогнозируют сотни тысяч заболевших в сутки! А сколько погибнет? Сегодня вакцинация в России бесплатная и добровольная. Все, кто хотел защитить себя и семью, уже сделали прививку. Они молодцы, ответственные, адекватные граждане. Что касается остальных… В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!», - написал на своей странице парламентарий.

Иванов заявил, что отказавшиеся от прививки переболевшие граждане потом обращаются за срочной реабилитацией. Тратят время врачей и ресурсы, а затем восстанавливаются и снова убеждают в Интернете, что вакцина не нужна.

«Уже весной реабилитация после COVID-19 для непривитых тоже может стать платной. Не привился вовремя? Плати!» - написал Иванов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Антиваксер? Плати!», - написал на своей странице парламентарий.
Слуга народа а ты непопутал ничего? Пшёл вон в связи с утратой доверия.

Гость||

Просто глупая реклама. Сейчас все побегут вакцинироваться до 1 марта))

Гость||

Гость писал(a):

вросоюза прививка бесплатная, платят только так называемые "туристы" которые хотят сделать прививку зарегистрированную в евросоюзе.В США напри
У тебя старые сведения, друг.

Гость||

За бесплатно нет клиентов, а за деньги мол побегут, волосы назад. Какое то глупое предположение депутата Иванова.

Гость||

мне ваша вакцинка и даром не надь и за деньги не надь!

Гость||

Гость писал(a):

За бесплатно нет клиентов, а за деньги мол побегут
За бесплатно все уже кто поумнее провакцинировались, а дураки когда их припрет по жизни, пусть раскошеливабтся. Дуракам все равно деньги ни к чему.

Гость||

Если кого припрёт молодой человек, там уже ничто не поможет.

Гость||

ха-ха! напугали!

Гость||

До каких пор мы будем требовать от депутатов работать на народ, если, согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена?!

Гость||

Автор статьи бредит!

Гость||

Гость писал(a):

не надь и за
Тебе никто и не даст.Тебя вычеркнули давно отовсюду.

Гость||

Не знают что ещё придумать, какую "утку " запустить в информационое пространство . Рассчитано на наивных и слабохарактерных .

Гость||

это тебе не дают)))

Гость||

У переболевших коронавирусом мужчин может уменьшиться длина пениса. Об этом журналистам рассказал врач-уролог Константин Меньщиков.

Ранее 30-летний американец пожаловался на сокращение длины размера полового члена на четыре сантиметра после того, как переболел коронавирусом. Меньщиков подтвердил, что после COVID может не только ухудшаться эрекция, но и уменьшиться длина полового члена.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

За бесплатно нет клиентов, а за деньги мол

> побегут

> За бесплатно все уже кто поумнее провакцинировались, а дураки когда их

> припрет по жизни, пусть раскошеливабтся. Дуракам все равно деньги ни к

> чему.

Прививка не пожизненная,,через полгода тоже за деньги придется вакцинироваться

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Имя: Гость
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