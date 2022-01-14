В Госдуме заявили о платной вакцинации от коронавируса с марта

14.01.2022 | 16:03

С марта 2022 года вакцинация от COVID-19 может стать платной. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Государственной думы РФ Максим Иванов.

По словам политика, у него, врачей и просто разумных людей «заканчивается терпение переубеждать «антиваксеров» поставить себе бесплатную прививку от ковида».

Парламентарий указал, что в других странах вакцинация платная. Например, граждане США платят 40 долларов, а «Спутник V» за рубежом стоит около 20 долларов.

«Сколько можно плясать вокруг них? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции). Сколько можно переубеждать тех, кто не ценит труд врачей и отвергает науку? Всему есть предел. У нас со дня на день ожидается волна «омикрона», прогнозируют сотни тысяч заболевших в сутки! А сколько погибнет? Сегодня вакцинация в России бесплатная и добровольная. Все, кто хотел защитить себя и семью, уже сделали прививку. Они молодцы, ответственные, адекватные граждане. Что касается остальных… В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!», - написал на своей странице парламентарий.

Иванов заявил, что отказавшиеся от прививки переболевшие граждане потом обращаются за срочной реабилитацией. Тратят время врачей и ресурсы, а затем восстанавливаются и снова убеждают в Интернете, что вакцина не нужна.

«Уже весной реабилитация после COVID-19 для непривитых тоже может стать платной. Не привился вовремя? Плати!» - написал Иванов.