В Госдуме приняли решение о ежегодных выплатах для школьников к 1 сентября

10.12.2021 | 15:52

В комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов приняли решение по законопроекту, который вводил ежегодную выплату для школьников к 1 сентября.

Авторы инициативы предлагали перечислять семьям с детьми по 10 000 рублей на каждого ребенка к 1 сентября, а также ежегодно индексировать выплату, по аналогии с маткапиталом, чтобы она не сгорала из-за инфляции.

Документ был внесен на рассмотрение 23 апреля 2021 года и должен был пройти первое чтение в декабре. Члены комитета предложили депутатам отклонить законопроект.

«Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов решил рекомендовать Государственной Думе отклонить в первом чтении указанный проект федерального закона. Направить настоящее решение, текст законопроекта и материалы к нему в совет Государственной Думы», — указано в заключении, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает URA.ru.

Начиная с августа 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили родители миллионов школьников по всей стране. Согласно постановлению президента Владимира Путина, средства предоставлялись гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года.