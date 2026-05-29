Пенза приняла в собственность землю под бывшим ЗИФом

Городская дума дала согласие на безвозмездный прием из собственности Российской Федерации в муниципальную собственность Пензы крупного земельного участка в Заводском районе. Депутаты проголосовали на сессии в пятницу, 29 мая.

Речь идет о территории бывшего завода имени Фрунзе на улице Ленина, 3. Площадь участка составляет 555 924 кв. м, кадастровая стоимость - 914 016 885,36 руб.

Вид разрешенного использования земли - для размещения производственных корпусов.

Депутат Борис Панин обратился к начальнику управления муниципального имущества Юрию Блузме с просьбой дать депутатам знать, когда переход права собственности завершится.

«Бывший завод ЗиФ, участок довольно большой, там находятся объекты недвижимости - и муниципальные, и немуниципальные... Сообщите, когда право будет зарегистрировано в реестре, в профильную комиссию, чтобы совместно с нами, депутатами, обдумать, как удобнее и правильнее распорядиться этим земельным участком. Потому что есть возможность существенно пополнить бюджет от правильного управления им путем сдачи в аренду либо еще как-то», - заявил Борис Панин.