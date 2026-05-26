Экономика РФ продолжит жить при ограниченных трудовых ресурсах

Российская экономика еще долгие годы будет жить в условиях нехватки трудовых ресурсов, заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, компенсировать дефицит кадров за счет миграции можно лишь ограниченно, поэтому ключевым рецептом становится интенсификация за счет различных инструментов.

«Экономика России еще долгие годы будет жить в ситуации нехватки трудовых ресурсов. Главный рецепт, на мой взгляд, - интенсификация в отстающих областях: цифровизация, платформизация экономики, использование технологий искусственного интеллекта и роботизация, переток ресурсов из низкопроизводительных отраслей в более высокопроизводительные», - отметил Пьянов.

Он добавил, что для поддержания устойчивого роста важно не допускать слишком долгого нахождения экономики ниже ее потенциала и соблюдать баланс жесткости денежно-кредитной политики.

Отдельно Пьянов предупредил о риске возникновения в России так называемого «эффекта гистерезиса» - ситуации, когда экономика, длительное время находясь ниже своего потенциала, фактически «запоминает» этот уровень, а производительные силы разучиваются работать на более высокой мощности. По его словам, для закрепления инфляционных ожиданий экономика может находиться ниже потенциала несколько месяцев, однако, если это состояние сохраняется год и более, возрастает риск закрепления заниженного уровня активности, поэтому важно ограничивать срок жесткой денежно-кредитной политики и периода работы экономики ниже потенциала.