Пензенские родители озвучили сумму, которую потратят на выпускной

В Пензе родители девятиклассников потратят в среднем 13 000 рублей, чтобы организовать детям выпускной. Для одиннадцатиклассников мероприятие обойдется дороже - в 20 000 рублей. В расчет не вошли траты на наряд и парикмахера.

Такие данные приводятся в исследовании SuperJob. Опрос провели в период с 20 апреля по 17 мая.

Выпускной наряд (одежда и обувь) для девятиклассника в среднем обходится в 18 000 рублей, для девятиклассницы - в 16 000 рублей.

Для одиннадцатиклассников стоимость выше. На дочерей родителям придется потратить 23 000 рублей, а на сыновей - 20 500 рублей.

«19% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 15%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 16% среди родителей юношей и 9% среди родителей девушек», - говорится в исследовании.

13% родителей сообщили, что 9-е классы, в которых учатся их дети, отказались от выпускных вечеров. Среди одиннадцатых классов доля таких решений меньше - 9%.