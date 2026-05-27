Назван комфортный уровень ключевой ставки

Для бизнеса и граждан долгосрочный ориентир по ключевой ставке находится в диапазоне 8-9%. Об этом заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС перед ПМЭФ-26.

«Любая ключевая ставка выше 9% будет означать переплату относительно нормального уровня. Она может быть приемлема для одних экономических игроков и неприемлема для других. Но если человек и экономический агент думают долгосрочно, то нужно дожидаться ключевой ставки 8-9%», - пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что, пока цель по инфляции не достигнута, ставки объективно будут повышенными.

Согласно обновленному среднесрочному прогнозу Банка России, в 2026 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 14-14,5% годовых. В 2027-м регулятор прогнозирует ее снижение до диапазона 8-10%, а в 2028-м - до 7,5-8,5% годовых.

ЦБ исходит из того, что на фоне ужесточенной денежно-кредитной политики инфляция к 2027 году вернется к целевому уровню в районе 4%. Поддержание более высокой ставки в ближайшие годы, по оценке регулятора, необходимо для закрепления дезинфляционных тенденций и стабилизации цен.