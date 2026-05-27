Эксперт исключил введение в России шестидневки для всех

Экономика

Эксперт исключил введение в России шестидневки для всех
Печать
Max

По данным Банка России, уровень безработицы в стране находится на исторических минимумах. При этом российская экономика еще долгие годы будет жить в условиях нехватки трудовых ресурсов, - считает первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Стратегия работы с трудовыми ресурсами - одна из самых сложных для экономики. Должны быть элементы управляемой миграции и вовлечения трудовых ресурсов.

Я не верю в то, что Россия на законодательном уровне может ввести шестидневную рабочую неделю для всех», - заявил Дмитрий Пьянов во время интервью ТАСС перед ПМЭФ-2026.

Он подчеркнул, что предприятиям следует мотивировать сотрудников рублем и гибкими графиками, а не нормативными или насильственными методами.

Выход из ситуации с дефицитом кадров - в интенсификации производства за счет цифровизации, платформенных решений, искусственного интеллекта и роботизации, а также в перераспределении ресурсов в пользу высокопроизводительных сегментов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк трудоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!