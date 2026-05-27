Банки смирились с селективными скидками на маркетплейсах

Кредитные организации смирились с наличием селективных скидок на маркетплейсах, будущее - за партнерством и здоровой конкуренцией. Такое мнение в интервью ТАСС перед ПМЭФ-26 озвучил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Банки маркетплейсов - это новая нормальность в системном ландшафте банковского сектора. Классический банковский сектор адаптируется к ней. Один из способов нашей адаптации, например, - партнерство с «Яндексом», - добавил топ-менеджер.

При этом он отметил, что не верит в меморандум между обычными кредитными организациями и банками маркетплейсов, особенно на коротком горизонте, и считает более эффективными инструментами двустороннее партнерство, здоровую конкуренцию и привлечение внимания клиентов, а не регуляторные ограничения.

Контекстом для этого заявления служит ситуация, когда крупные маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», развивают собственные банковские сервисы и предлагают клиентам скидки или повышенный кешбэк при оплате товаров через свои дочерние структуры, что традиционные банки ранее расценивали как неравные конкурентные условия.