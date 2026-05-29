Банк ВТБ с 29 мая повысил ставки по вкладам

С 29 мая ВТБ улучшил условия по рублевым вкладам на короткие сроки. Рост доходности составил до 1 п. п. Максимальная ставка доступна клиентам, получающим в банке зарплату или пенсию, - 14% годовых, что является одним из лучших условий на рынке.

«Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до 4 месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним. Максимальная доходность доступна нашим зарплатным клиентам и пенсионерам, которые проявляют высокую сберегательную активность. Самая высокая ставка 14% - для тех, кто уже сделал ВТБ основным финансовым партнером и регулярно пользуется нашими сервисами», - заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Продуктовая линейка ВТБ позволяет клиентам выбрать оптимальную стратегию: зафиксировать доходность вдолгую на срочных депозитах или держать деньги под рукой на накопительном счете, в том числе совместно с близкими.

Ранее на этой неделе ВТБ запустил семейный накопительный счет. Новый продукт позволяет прозрачно копить на совместные покупки и упрощает управление семейным бюджетом.

По оценке ВТБ, по состоянию на конец апреля 2026 года россияне разместили на накопительных продуктах свыше 67,2 трлн рублей, что на 13% больше, чем в апреле 2025-го. Объем привлеченных средств физлиц продолжит расти.

