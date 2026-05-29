Банк ВТБ с 29 мая повысил ставки по вкладам

Экономика

Банк ВТБ с 29 мая повысил ставки по вкладам
Печать
Max

Erid: 2VfnxwuUfUN

С 29 мая ВТБ улучшил условия по рублевым вкладам на короткие сроки. Рост доходности составил до 1 п. п. Максимальная ставка доступна клиентам, получающим в банке зарплату или пенсию, - 14% годовых, что является одним из лучших условий на рынке.

«Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до 4 месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним. Максимальная доходность доступна нашим зарплатным клиентам и пенсионерам, которые проявляют высокую сберегательную активность. Самая высокая ставка 14% - для тех, кто уже сделал ВТБ основным финансовым партнером и регулярно пользуется нашими сервисами», - заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Продуктовая линейка ВТБ позволяет клиентам выбрать оптимальную стратегию: зафиксировать доходность вдолгую на срочных депозитах или держать деньги под рукой на накопительном счете, в том числе совместно с близкими.

Ранее на этой неделе ВТБ запустил семейный накопительный счет. Новый продукт позволяет прозрачно копить на совместные покупки и упрощает управление семейным бюджетом.

По оценке ВТБ, по состоянию на конец апреля 2026 года россияне разместили на накопительных продуктах свыше 67,2 трлн рублей, что на 13% больше, чем в апреле 2025-го. Объем привлеченных средств физлиц продолжит расти.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк вклад
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!