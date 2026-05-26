Эксперт предупредил о риске «эффекта гистерезиса» в экономике

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС предупредил о возможных последствиях длительного нахождения российской экономики ниже своего потенциала.

Он отметил, что такая ситуация может привести к возникновению «эффекта гистерезиса», когда экономическая система «запоминает» низкие уровни активности и теряет способность восстанавливаться.

По словам Пьянова, эффект гистерезиса можно сравнить с аккумулятором, который не заряжается выше определенного уровня. «Если экономика долго остается ниже своего потенциала, производительные силы могут «разучиться» работать на более высоких показателях», - объяснил он.

Для предотвращения этого негативного сценария, по мнению Пьянова, необходимо ограничить срок жесткой денежно-кредитной политики и минимизировать время, когда экономика пребывает в состоянии ниже потенциала.

Он добавил, что, хотя экономика может находиться под давлением несколько месяцев для закрепления инфляционных ожиданий, превышение этого срока способно привести к серьезным последствиям. «Если такая ситуация продлится год и более, риск возникновения эффекта гистерезиса существенно возрастает», - заключил он.

