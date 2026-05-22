Курс рубля в июне - июле спрогнозирован выше 80 за доллар

Курс рубля в июне и июле останется крепче отметки 80 рублей за доллар, заявил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. По его словам, ослабление национальной валюты возможно, но оно не будет стремительным, а масштаб зависит от объема валютных операций Минфина.

В мае покупки валюты по бюджетному правилу оказались ниже ожиданий рынка из-за корректировок по налогу на дополнительный доход (НДД). Как только эти корректировки сократятся, Минфин нарастит покупки, что окажет давление на рубль.

Тем не менее эксперт ожидает сохранения «парадигмы крепкого курса надолго» по четырем причинам:

- жесткая денежно-кредитная политика ЦБ;

- повышение цены отсечения в бюджетном правиле (сдвигает рубль в сторону укрепления);

- снижение доли импорта в ВВП из-за санкций и импортозамещения;

- изменение структуры накопления иностранных активов через российские банки, что также укрепляет рубль.

Резюмируя, Латыпов отметил, что значительной волатильности ждать не стоит, а рубль останется относительно крепким к доллару.