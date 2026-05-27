61% россиян готовы открыть ребенку доступ в детский банк

39% родителей считают, что доступ к детскому банку нужно давать детям с 14 лет, а 61% - что учить обращаться с финансами через банковское приложение нужно раньше. При этом родители хотят контролировать расходы, отслеживать баланс и покупки, а также автоматически пополнять банковский счет своего ребенка.

По данным опроса, проведенного ВТБ, 70% россиян уверены, что банковские сервисы для детей необходимы. Каждому пятому родителю (22%) кажется оптимальным возраст 10 лет для начала пользования детским банком, 18% выбирают 12 лет, 15% - 8 лет, и лишь 6% готовы давать доступ к банковским сервисам для детей уже с 6 лет.

С точки зрения опрошенных, наиболее нужные детям функции - копилка (48%), отображение баланса карты и анализ расходов (47%), пополнение школьной карты (40%), а также платежи и переводы (34%).

Для родителей ключевыми преимуществами детского банка остаются контроль расходов ребенка (51%), доступ к его счету (40%), проверка баланса и управление картой (39%), просмотр и пополнение копилки (38%), а также возможность видеть чек с составом покупки (35%).

Наиболее активный спрос на доступ родителей к счету ребенка проявляют жители Приволжского округа (48%), контроль расходов чаще всего важен жителям Центрального и Приволжского округов (по 55%), проверка баланса нужна жителям Центрального округа (48%), просмотр и пополнение детской копилки - жителям Дальневосточного округа (53%), а чеки с составом покупки - жителям Центрального округа (44%).

Сумма, которую ежемесячно детям выделяют на карманные расходы, также различается: по 25% родителей выдают до 1 тыс. рублей и от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 16% - до 500 рублей, 15% - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. До 1 тыс. рублей чаще дают в Южном округе (43%), до 3 тыс. - в Северо-Западном (41%), до 5 тыс. - на Дальнем Востоке (24%), а более 5 тыс. - в Сибири (12%).

* В опросе приняли участие 1 500 взрослых жителей крупных городов России (населением более 100 000 человек).