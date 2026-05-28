Каждый третий житель ПФО хочет получать зарплату раз в неделю

Экономика

Каждый третий житель ПФО хочет получать зарплату раз в неделю
Печать
Max

Около трети работающих жителей ПФО хотели бы получать заработную плату еженедельно, тогда как фактически большинство работодателей выплачивают деньги дважды в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, проведенного в преддверии ПМЭФ-2026.

Согласно результатам исследования *, более половины жителей ПФО получают зарплату два раза в месяц, 17% - раз в месяц. Еженедельно деньги перечисляют только 5% респондентов, ежедневно - 1%.

Однако, как показал опрос, многие хотели бы получать зарплату чаще, чем сейчас. Около трети респондентов - раз в неделю, 8% - ежедневно, 4% - по факту выполненных работ.

Основной причиной желания получать фактически заработанные средства с большей частотой жители ПФО назвали лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. Около половины опрошенных банком также отметили, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.

«Запрос россиян на более частую выплату зарплаты - это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты - в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Исследование проводилось в мае и охватило 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет по всей России в городах с населением от 100 тыс. человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк зарплата
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!