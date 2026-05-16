Россиян ждет двузначная индексация тарифов на коммунальные услуги

Тарифы на услуги ЖКХ к 2029 году вырастут более чем на 30%. Об этом говорится в обновленном прогнозе, сделанном Министерством экономического развития РФ. Документ опубликован на сайте ведомства.

В этом году, по данным Минэка, совокупный платеж за ЖКУ увеличится в среднем на 9,9%, в 2027-м - на 8,7%, в 2028-м - на 7,1%, в 2029-м - на 6,1%. Итого рост за 4 года составит 31,8%.

Специалисты предположили, что заметнее всего подорожает электроэнергия. В текущем году тарифы вырастут на 15,2%, в 2027-м - на 15,3%, в 2028-м - на 11,2%, в 2029-м - на 6,3%. Причиной такого подорожания станет реализация крупных инвестиционных проектов.

Тарифы на газ, по прогнозам, вырастут на 36,7%: на 9,6% - в этом году, на 9,1% - в следующем, на 7% - в 2028-м и 2029-м.

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги повысили с 1 января (+1,7%). Причина – увеличение НДС до 22%. Основная индексация (+9,9%) намечена на 1 октября.