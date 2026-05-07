Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные деньги

В марте - апреле в России вырос спрос на наличные деньги. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте Банка России в четверг, 7 мая.

По мнению участников дискуссии, это могло быть связано в том числе с адаптацией к налоговым изменениям.

Еще одна вероятная причина - стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Оно появилось в связи с перебоями с интернетом.

«Такое перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, поскольку ведет лишь к изменению структуры денежной массы», - констатировали в Центробанке.

Специалисты также отметили, что сберегательная активность населения в целом оставалась высокой. При этом предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости.

Участниками обсуждения ключевой ставки были члены Совета директоров Банка России, руководители Департамента денежно-кредитной политики, Департамента исследований и прогнозирования, других

департаментов и главных управлений Банка России.