Появились предварительные данные о погибших в регионе озимых

В Пензенской области из-за переувлажнения почвы погибло около 4 000-6 000 га посевов, сообщил в среду, 13 мая, врио главы регионального минсельхоза Роман Калентьев.

По его словам, это порядка 2-3% засеянных озимых. В основном пострадала пшеница.

«Это цифра незначительная, в рамках погрешности, ожиданий. Но есть некоторые поля, которые погибли целиком. И если это небольшой фермер, для него это уже существенный ущерб. Поэтому мы и ввели этот режим, для того чтобы он оперативно получил компенсацию и это на нем не сказалось», - отметил Роман Калентьева в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Подсчет площадей с переувлажненной почвой продолжается.

«В этом году районы, где мы получаем наиболее высокий урожай, пострадали в большей степени. Самый несельскохозяйственный район - Никольск, там отличнейшие озимые без дополнительных пересевов», - рассказал чиновник.

Пока аграрии пересеяли около 1 200 га.

Режим ЧС из-за переувлажнения почвы в регионе ввели 30 апреля. Он будет действовать до особого распоряжения.

Мера необходима для того, чтобы аграрии, застраховавшие посевы, получили выплаты и заменили погибшие озимые яровыми.

