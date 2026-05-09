Пензенцам почти 12 лет придется ждать высоких зарплат

Заработная плата половины жителей Пензенской области достигнет 200 000 рублей и более через 8 лет и 7 месяцев. Четверть населения дойдут до этого уровня через 6 лет и 2 месяца.

У 75% жителей региона, согласно расчетам, доходы достигнут порога в 200 000 рублей через 11 лет и 3 месяца.

Такие данные приводятся в рейтинге регионов РФ по динамике зарплат, составленном экспертами ria.ru. В основу исследования легли показатели паритета покупательной способности при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние 5 лет.

Пензенская область заняла в списке 42-е место из 85. Из числа соседних регионов ее опередили Мордовия и Ульяновская область.

Первая расположилась на 25-й строчке со следующим прогнозом: четверть работающего населения смогут получать 200 000 рублей и более через 5,6 года, половина - через 8 лет, 75% - через 10,5 года. Ульяновская область находится на 41-м месте с показателями 6,1, 8,7 и 11,2 года соответственно.

Саратовская область заняла 45-е место (6,3 года, 8,9 и 11,6), Тамбовская - 51-е (6,8 года, 9,2 и 11,8).

Лидер рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ. Там уже через 5 лет и 8 месяцев заработок половины трудящихся сможет достигнуть 200 000 рублей и выше. На последнем месте – Ингушетия, которой для достижения показателя потребуется 22 года и 1 месяц.