Названы «интересные культуры», которые выращивают в регионе

Врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев назвал сою и кукурузу интересными культурами, которые сейчас выращивают в регионе. Соответствующий вопрос ему поступил во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 13 мая.

По словам врио министра, это на огороде можно попытаться посадить ананас. «Чтобы это было масштабно и приносило определенную прибыть, а сельское хозяйство - это бизнес, должны быть культуры, адаптированные к региону», - пояснил он.

Роман Калентьев рассказал, что еще 5-7 лет назад в Пензенской области соевые бобы выращивали на 4 тысячах гектаров. Сейчас засевается свыше 130 тысяч. «Соя показала себя как кормовая культура. Раньше она считалась южной, сейчас получаем [урожай]. Это соответствующие сорта и агротехнологии, которыми научились работать наши аграрии», - отметил врио министра.

Изменились и масштабы посева кукурузы на зерно - за 10 лет они выросли в 10 раз.

«Раньше кукуруза росла, в сентябре можно было сорвать початок, поесть, но на зерно она не собиралась - не успевала поспевать, только на корма убирали. Сейчас около 50% или даже больше идут именно на зерно», - сообщил Роман Калентьев.