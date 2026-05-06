В апреле выдачи ипотеки на рынке выросли на 10%

Экономика

По оценкам ВТБ, в апреле объем выданной ипотеки на рынке достиг порядка 360 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года.

Всего за четыре месяца 2026-го россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 трлн рублей - на 55% больше, чем по итогам января - апреля 2025 года.

В ВТБ продажи ипотеки в апреле выросли на 15% год к году. Всего с начала года клиенты получили в банке на покупку жилой недвижимости около 22 тысяч кредитов общим объемом более 114 млрд рублей.

На фоне постепенного смягчения политики ЦБ и снижения рыночных ставок восстанавливается спрос на вторичное жилье, как следствие - увеличивается доля рыночной ипотеки. В структуре продаж по итогам апреля доля рыночной ипотеки достигла 45%, увеличившись на 6 п. п. за месяц.

«Вторичный рынок жилья «оживает». Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов в наших выдачах с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок мы проводим со «вторичкой», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

