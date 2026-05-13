Банк ДОМ.РФ укрепляет сотрудничество с Пензой

Банк ДОМ.РФ заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Пензы, направленное на социально-экономическое развитие областного центра. Его подписали глава города Олег Денисов и заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Стороны договорились об укреплении сотрудничества в финансово-кредитной сфере: совместной реализации инвестиционных проектов, развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, участии в инфраструктурных проектах, увеличении кредитования жилищного строительства.

Сегодня Банк ДОМ.РФ в Пензенской области занимает 30% рынка проектного финансирования строительства жилья. С его финансовой поддержкой строится 7 жилых проектов с лимитом кредитования 35 млрд рублей, в том числе один проект КРТ.

Помимо финансирования строительной сферы, банк кредитует региональные предприятия в различных отраслях. Он входит в топ-4 ипотечных кредиторов Пензенской области, активно развивает направление финансирования частного домостроения (ИЖС). Ипотечный портфель Банка ДОМ.РФ в регионе составляет более 7,4 млрд рублей, включая портфель ИЖС размером более 811 млн.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с финансовыми организациями, которое позволит развивать Пензу и создавать комфортные условия для жизни в городе. Взаимодействие с Банком ДОМ.РФ в перспективе позволит реализовать программы комплексного развития территорий и важные инфраструктурные проекты. Мы всегда строим работу на принципах взаимного уважения интересов и ждем такого же подхода от наших партнеров», - подчеркнул Олег Денисов.

«Для развития экономики города сегодня нужны современные финансовые инструменты и кредитные ресурсы, которые мы можем предоставить. Банк ДОМ.РФ - системно значимый, универсальный банк с акцентом на ипотечно-строительной отрасли, а также с большими компетенциями в кредитовании бизнеса, инфраструктуры. Уверен, соглашение между Банком ДОМ.РФ и администрацией Пензы послужит развитию промышленности и предпринимательства города, расширению розничных финансовых услуг, а в итоге и укреплению благосостояния всех его жителей», - отметил Алексей Косяков.