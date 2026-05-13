В ПФО средний счет долгосрочных сбережений вырос более чем на треть

По результатам исследования НПФ ВТБ, средний счет по программе долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам марта 2026 года у клиентов фонда ощутимо вырос по сравнению с мартом 2025-го - с 46 тысяч рублей до 62 тысяч. Эксперты связывают такую динамику с активным пополнением счетов клиентами, получившими господдержку по ПДС в августе 2025 года и инвестиционный доход в 20,95% годовых.

Количество участников программы в Приволжском федеральном округе увеличилось более чем вдвое и составило 244 тысячи человек.

Женщины в ПФО продолжают активнее, чем мужчины, подключаться к программе - 66% от общего числа участников ПДС против 34%. Самая многочисленная группа - женщины от 56 до 65 лет. Их в программе 82 тысячи (39 тысяч годом ранее), мужчин того же возраста - 38 тысяч (ранее - 16 тысяч).

В ПДС стало заметно больше участников среднего возраста, которым еще далеко до выхода на пенсию: так, количество женщин в группе от 46 до 55 лет за год выросло с 12 тысяч до 33 тысяч, среди мужчин - с 4,8 тысячи до 10,8 тысячи.

Наблюдается рост интереса к долгосрочным сбережениям и среди женщин от 26 до 35 лет - с 4 тысяч в 2025 году до 8,6 тысячи в 2026-м. Средний счет у них составляет уже 25 тысяч рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Перевес в количестве мужчин - участников программы долгосрочных сбережений в ПФО начинается с самой молодой группы до 18 лет и продолжается до 35 лет. В диапазоне от 36 до 45 лет у мужчин и женщин почти паритет - 8,8 и 8,7 тысячи человек соответственно.

Интересно, что в размере среднего счета по программе женщины лидируют в группе 18-25 лет (30,5 тысячи рублей против 30 тысяч) и с 46 до 55 лет (49,5 тысячи рублей против 42 тысяч). Во всех остальных возрастах накоплений больше у мужской части участников - то есть они менее активно подключаются к программе, но при этом вносят на счета больше денег, чем женщины.

В ПФО по итогам марта 2026 года явно выросла средняя сумма на счетах ПДС по сравнению с мартом 2025-го: с 46 тысяч рублей до 62 тысяч у женщин и с 45 тысяч до 62 тысяч у мужчин. Тенденция особенно выражена у участников до 45 лет. В большинстве этих возрастных групп суммы накоплений за год выросли примерно в 1,5 раза по всей стране.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к программе долгосрочных сбережений. Из нового финансового продукта ПДС превратилась в финансовый тренд - привлекательную альтернативу прочим способам накопления. И рынок долгосрочных сбережений уже входит в фазу, когда важнее не открыть счет, а замотивировать человека постоянно пополнять его. За первый квартал текущего года клиенты внесли на свои счета почти 15 млрд рублей», - прокомментировал генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.