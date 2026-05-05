В Пензе пятерых предпринимателей заставили сменить вывески

В Пензе 5 предпринимателей исполнили предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы России и сменили вывески.

Антимонопольщикам поступили сообщения, что представители бизнеса нарушают закон. Их информационные конструкции содержали знак «№ 1»: «Центр путешествий № 1», «Кулинар № 1», «Лапшичная № 1», «Пивная № 1» и «Шаурма № 1».

Закон запрещает использовать слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и подобные, если не указываются конкретные параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, пояснили в УФАС.

Предпринимателям выдали предупреждения с требованием прекратить действия, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции.

Все пятеро в установленный срок перестали использовать обозначение «№ 1» в наименованиях торговых точек.