В Пензенской области зафиксирован рост интереса к накопительным счетам

ВТБ отмечает интерес жителей Пензенской области к накопительным счетам: в условиях снижения ключевой ставки вкладчики массово переводят сбережения в более гибкие инструменты, сообщила пресс-служба банка. Общий объем средств на накопительных счетах банка в регионе увеличился с начала года на 19% и достиг 10,5 млрд руб.

Ключевая ставка Банка России опустилась за последний год с пиковых 21% до 14,5% в мае 2026-го. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, к началу мая составила 13,06%. Это следует из данных мониторинга Банка России.

По данным мониторинга Frank RG, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках к маю составила 10,65%. При этом накопительные счета демонстрируют в некоторых банках более высокую доходность.

«Мы фиксируем рост интереса к накопительным счетам с начала 2026 года. Этот продукт работает как электронный кошелек, но за счет капитализации процентов часто дает доходность выше, чем традиционные депозиты. Накопительные счета позволяют снимать и пополнять средства в любое время. Можно использовать отдельные счета для разных целей. Это простой и удобный инструмент», - заявил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Ожидается, что тренд на переток средств в накопительные счета усилится во втором полугодии 2026 года на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.