В Пензенской области зафиксирован рост интереса к накопительным счетам

Экономика

В Пензенской области зафиксирован рост интереса к накопительным счетам
Печать
Max

ВТБ отмечает интерес жителей Пензенской области к накопительным счетам: в условиях снижения ключевой ставки вкладчики массово переводят сбережения в более гибкие инструменты, сообщила пресс-служба банка. Общий объем средств на накопительных счетах банка в регионе увеличился с начала года на 19% и достиг 10,5 млрд руб.

Ключевая ставка Банка России опустилась за последний год с пиковых 21% до 14,5% в мае 2026-го. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, к началу мая составила 13,06%. Это следует из данных мониторинга Банка России.

По данным мониторинга Frank RG, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках к маю составила 10,65%. При этом накопительные счета демонстрируют в некоторых банках более высокую доходность.

«Мы фиксируем рост интереса к накопительным счетам с начала 2026 года. Этот продукт работает как электронный кошелек, но за счет капитализации процентов часто дает доходность выше, чем традиционные депозиты. Накопительные счета позволяют снимать и пополнять средства в любое время. Можно использовать отдельные счета для разных целей. Это простой и удобный инструмент», - заявил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Ожидается, что тренд на переток средств в накопительные счета усилится во втором полугодии 2026 года на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк финансы
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!