Стало известно, почему из магазинов пропадает пензенская картошка

Врио министра сельского хозяйства региона Роман Калентьев объяснил, почему на пензенских прилавках иногда продается привозной картофель.

Прежде всего он отметил: «Картошки мы производим на 20% больше, чем едим сами».

Привозная в магазинах появляется тогда, когда производитель - а картофель в регионе весь частный - решает, что ему лучше продать товар в другие регионы.

«Соответственно, сети, для того чтобы обеспечить наших граждан картофелем, завозят откуда-то от соседей. Это просто рынок, такая логистическая цепочка, которая пытается подстроиться», - заявил Роман Калентьев во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 13 мая.

Ранее врио министра сельского хозяйства назвал сою и кукурузу интересными культурами, которые сейчас выращивают в регионе.

