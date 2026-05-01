Губернатор предложил пересмотреть условия по привлечению инвесторов

В 2026-2030 годах в Пензенской области в рамках инвестиционных проектов планируется оказать поддержку 9 компаниям на сумму 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. За последние 5 лет такую поддержку получили 10 предприятий на 4,8 млрд.

Это одна из мер, направленных на развитие инвестиционной активности в регионе. В четверг, 30 апреля, губернатор на заседании правительства распорядился оказывать содействие инвесторам в предоставлении земельных участков и свободных производственных площадей.

«Среди новых планируемых проектов - сборка агродронов, а также приборов для электроснабжения объектов критической инфраструктуры», - рассказал он.

Кроме того, Олег Мельниченко предложил пересмотреть условия по привлечению инвесторов. «Некоторые требования в сегодняшних реалиях нецелесообразны. Например, по соотношению количества создаваемых рабочих мест и площади занимаемой территории. Нужно закреплять не число людей на квадратные метры, а уровень оплаты труда, если речь идет, например, о наукоемком производстве», - пояснил глава региона в своем канале в МАХ.

В экономику Пензенской области за последние 5 лет инвестировано 605 млрд рублей, из них в 2025 году - более 137 млрд. Прирост фиксируется в сфере обрабатывающих производств, водоснабжения и водоотведения.

«Инвестиции - серьезный ресурс для развития Пензенской области, держу эту работу на личном контроле», - подытожил Олег Мельниченко.