Введение режима ЧС в Пензенской области объяснили

В Пензенской области введение режима ЧС из-за гибели посевов необходимо для того, чтобы аграрии получили страховые выплаты и заменили погибшие озимые культуры яровыми. Об этом в своем канале МАХ рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Посевы пострадали на площади более 100 га в ряде районов региона. Причина - переувлажнение почвы. По предварительной оценке областного минсельхоза, в неудовлетворительном состоянии оказалось около 5% посевных площадей.

«Ситуация напряженная, но не критическая», - отметил губернатор.

Теперь аграриям придется трудиться круглосуточно, чтобы уложиться в сроки посевной и добиться достойного урожая.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за переувлажнения почвы ввели в четверг, 30 апреля. Он будет действовать до особого распоряжения.