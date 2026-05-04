Пензенской области списали более 2,4 млрд рублей долга

Пензенской области списали 2 млрд 447 млн 766 тыс. 617 рублей 72 копейки задолженности по бюджетным кредитам (2/3 общей суммы). Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В список попал 21 регион. Помимо Пензенской области, это Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

В общей сложности им списали более 114 млрд рублей.

«Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов, поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан», - подчеркнули в Правительстве РФ.

Объем списания соответствует размеру вложений в модернизацию ЖКХ (включая замену лифтов), программы по переселению граждан из аварийного жилья и обновлению общественного транспорта, а также в докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию национальных и инвестиционных проектов.

В 2025 году Пензенской области также списали 2/3 долга по бюджетным кредитам. Тогда высвободившиеся средства направили на объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры.