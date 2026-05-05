Территория комфорта: офис будущего от Альфа-Банка открылся в Засечном

Новый офис на улице Ново-Терновской, 1, радует свободной планировкой, уютной зоной для консультаций и общения, отсутствием громоздких компьютеров, принтеров и бумаг. Главное преимущество Альфа-Банка, реализованное в новом формате, - оперативность решения вопросов.

«Пока другие кредитные организации ориентируются на развитие онлайн-каналов и работают в формате digital, мы открываем офисы, потому что понимаем, что людям важно живое общение. Мы уверены, что наши клиенты будут чувствовать себя здесь как дома, а профессиональные специалисты банка будут помогать им решать любые финансовые вопросы», - отметил региональный управляющий в Пензенской области Евгений Семенов.

Посетить офис будущего и получить широкий спектр банковских услуг можно по адресу: с. Засечное, ТЦ «Слава» (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00). Зона с банкоматом работает круглосуточно, 24/7.

