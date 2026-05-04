В регионе за 3 месяца произвели 33,1 тыс. тонн сладостей

В Пензенской области за I квартал 2026 года (январь-март) произвели 33,1 тыс. тонн кондитерских изделий. В их числе - 10,1 тыс. тонн шоколадных конфет, 6,6 тыс. тонн сладкого печенья, 3,7 тыс. тонн пряников.

Специалисты Пензастата отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство мармелада (на 33%), зефира (на 23,1%), сахаристых изделий, включая белый шоколад (на 12,2%), восточных сладостей (на 9,9%) и карамели (на 5,1%).

Среди регионов Приволжского федерального округа предприятия Пензенской области за I квартал выпустили 49,2% общей массы шоколадных конфет, 44,3% - пряников и 13,5% - сладкого печенья.

В Пензастате напомнили, что 3 мая в России отмечался профессиональный праздник кондитеров.

«Именно в этот день 94 года назад был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности, положивший начало развитию отрасли в стране», - добавили в ведомстве.