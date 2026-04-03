Контроль за безналичными доходами граждан усилят с 2027 года

Налоговая служба с 2027 года возьмет на контроль безналичные доходы граждан, если они превышают 2,4 млн рублей в год. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на соответствующий законопроект.

Информация о переводах, поступающих россиянам, станет доступна благодаря расширению обмена данными между ФНС и Центробанком. Этот процесс собираются автоматизировать.

После получения информации о превышении лимита неподтвержденного источниками дохода налоговая инициирует проверку, поскольку увидит в этом признаки ведения предпринимательской деятельности без регистрации и уклонения от уплаты налогов. ФНС учтет: системность и ритмичность поступления средств, круг контрагентов, суммы переводов.

Под контроль не попадут перечисления на счета от близких родственников, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Сейчас ФНС имеет право запрашивать у банков выписки по счетам физических лиц только при наличии оснований.