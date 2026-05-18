Эксперт рассказал, каким должен быть идеальный портфель

Экономика

Главный принцип построения портфеля - диверсификация, когда в портфеле есть разные классы активов, сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, выступая на Дне инвестора банка в Москве.

«Идеального портфеля не существует без учета тех целей, сроков и риск‑профиля, которые есть у конкретного клиента. Если говорить про общие принципы построения портфеля - это диверсифицированный портфель, в котором есть несколько классов активов», - сказал Яцков.

Среди наиболее перспективных сейчас активов он назвал государственные облигации и акции ИТ и финансовых компаний, а также акции компаний с высокими дивидендами.

«Если говорить о пропорциях и дополнительных активах, которые можно добавить в этот портфель, - это, конечно, золото как один из защитных активов. А помимо длинных государственных рублевых облигаций, это также облигации, номинированные в валюте», - отметил глава брокера.

