Названы самые перспективные активы для частных инвесторов

Самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций, заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора банка в Москве.

«Сейчас хорошая точка входа в государственные облигации. Дельта, которая была последние годы между ключевой ставкой и длинным концом кривой ОФЗ, сейчас фактически нивелирована. Кроме того, циклы роста государственных облигаций, как правило, занимают несколько лет, и сейчас мы находимся на начальном этапе этого периода», - пояснил Яцков.

Другим интересным активом глава брокера назвал акции. По словам спикера, рынок акций снижается в течение 8 недель, что тоже создает привлекательный момент для входа - в первую очередь в бумаги IT‑сектора, финансового сектора и дивидендные истории с двузначной доходностью, сказал Яцков.

Согласно базовому сценарию ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год, инфляция может составить 5,3%, экономический рост - до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год - 81 рубль за доллар, а ключевая ставка - 12%.