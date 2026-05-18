Названы самые перспективные активы для частных инвесторов

Экономика

Названы самые перспективные активы для частных инвесторов
Печать
Max

Самым перспективным сейчас выглядит рынок облигаций, заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора банка в Москве.

«Сейчас хорошая точка входа в государственные облигации. Дельта, которая была последние годы между ключевой ставкой и длинным концом кривой ОФЗ, сейчас фактически нивелирована. Кроме того, циклы роста государственных облигаций, как правило, занимают несколько лет, и сейчас мы находимся на начальном этапе этого периода», - пояснил Яцков.

Другим интересным активом глава брокера назвал акции. По словам спикера, рынок акций снижается в течение 8 недель, что тоже создает привлекательный момент для входа - в первую очередь в бумаги IT‑сектора, финансового сектора и дивидендные истории с двузначной доходностью, сказал Яцков.

Согласно базовому сценарию ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год, инфляция может составить 5,3%, экономический рост - до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год - 81 рубль за доллар, а ключевая ставка - 12%.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк инвестиции
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!