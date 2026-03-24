В России планируют усилить контроль за безналичными переводами

В России хотят расширить обмен данными между ФНС и Центробанком, чтобы выявлять доходы граждан от предпринимательской деятельности, маскирующиеся под обычные переводы. Соответствующий проект закона одобрен правительственной комиссией, сообщают федеральные СМИ.

Некоторые россияне получают доход от аренды, продажи услуг, товаров и так далее, однако они не декларируются, не облагаются НДФЛ. Если инициативу примут, то Центробанк будет передавать в налоговую информацию о переводах, которые могут являться платежами по возмездным сделкам, об открытии или закрытии счетов гражданами, которые получают такие «серые» доходы.

Таким образом, контроль за безналичными поступлениями россиян планируют усилить.

Сейчас ФНС имеет право запрашивать у банков выписки по счетам физических лиц только при наличии оснований. Суммы, которые поступают гражданам безвозмездно, налогом не облагаются.

Кроме того, налоговым инспекторам предоставляют доступ к данным о финансовых операциях физического лица во время проведения проверок при условии, что запрос мотивирован.