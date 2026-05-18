Названа сумма, которую носят в кошельке россияне

Россияне стали носить в кошельках больше наличных денег. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob среди представителей всех округов страны. Сумма выросла практически на четверть - на 23%.

В среднем экономически активный россиянин сейчас носит с собой 4 300 рублей: мужчины - 5 100, женщины - 3 100.

«Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных: молодежь до 35 лет ограничивается 2 100 рублями, а россияне 45+ держат при себе 4 800 рублей», - отметили в SuperJob.

Доля тех, кто не берет с собой купюры и монеты, составила 27%. Реже отказываются от нала респонденты с доходом от 150 000 рублей в месяц. Чаще всего это москвичи и петербуржцы.

Опрос проведен в 371 населенном пункте среди респондентов старше 18 лет. Размер выборки: 1 600 - в общем опросе, 10 000 - в опросе населения городов-миллионников.

Ранее Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные деньги в России. Одной из вероятных причин было названо стремление людей иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Оно появилось в связи с перебоями с интернетом.