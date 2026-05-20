В России крупные банки снижают ипотечные ставки

Экономика

В мае 2026 года российские банки совершили очередной этап снижения ставки по ипотеке, реагируя на изменения в денежно-кредитной политике ЦБ и рост спроса. В основном это касается крупных финансовых организаций, а коррекция составляет от 0,5 до 2 процентных пунктов.

Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки впервые с июля 2024 года опустились ниже 20% и составили 19,93%, сообщили в пресс-службе ВТБ.

По данным «ДОМ.РФ», к концу апреля средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки снизилась до 19,22%, а на вторичном рынке - до 18,84%. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года ставки могут упасть до 16-17%.

Снижение уже привело к оживлению рынка. В марте банки выдали 230 млрд рублей ипотеки, что на 37% больше, чем в том же месяце год назад. Основным драйвером роста стала рыночная ипотека, выдачи которой увеличились на 326% по сравнению с 2025-м. Ожидается, что в 2026 году рыночные и льготные программы достигнут паритета.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин считает, что очередной этап смягчения условий повысит доступность именно вторичного жилья и стандартных квартир среднемассового сегмента.

Прогнозы на 2026 год предполагают более 5 трлн рублей новых ипотечных кредитов. Возврат массового спроса ожидается при ставках около 12%, а снижение до 9-10% может произойти не ранее конца 2027 года.

