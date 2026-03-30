Трудоустроенных предупредили о вероятных сокращениях

С середины весны на предприятиях и в организациях вероятна новая волна сокращений работников. Об этом предупредил в беседе с радио Sputnik управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Урезание численности персонала продиктовано необходимостью оптимизировать расходы на оплату труда. К лету деловая активность падает, сохранять прежний фонд становится затруднительно, особенно небольшим фирмам.

По мнению эксперта, в ближайшее время на рынке труда произойдет крупная перестройка. Работодатели для сокращения затрат начнут уменьшать численность персонала и менять формат деятельности.

«Компании выбирают самые жесткие, но быстрые инструменты, такие как сокращение рабочих недель, оптимизация штата и пересмотр системы оплаты труда», - сделал вывод Владислав Быханов.

Трудоустроиться в соответствии с личными запросами довольно сложно уже сейчас, несмотря на дефицит квалифицированных сотрудников. Открытых вакансий меньше, чем кандидатов, а отбор ужесточился.

В Пензенской области, например, на конец 2025 года в базе данных областного центра занятости содержалось более 9 000 вакансий, тогда как ищущих работу насчитывалось почти 12 000 (11 994).