В Пензенской области насчитали почти 12 000 безработных за год

В 2025 году 11 994 жителя Пензенской области обратились в органы службы занятости в целях поиска работы. Такой итог подвели в областном минтруде.

По действующему законодательству содействие в поиске работы, в том числе в части составления резюме, оказывается любому соискателю вне зависимости от его профессии и занятости.

«Подать заявление на получение услуги можно на портале «Работа России». Если у гражданина возникнут трудности с заполнением заявления, он может прийти в центр занятости и наши специалисты проконсультируют по возникшим вопросам», - напомнил отметил директор кадрового центра Пензенской области Михаил Панкратов.

В конце 2025 года стало известно, что показатель общей безработицы регионе достиг рекордного минимума - 1,5% численности рабочей силы. В базе данных областного центра занятости содержалось более 9 000 вакансий.

Больше всего в грамотных кадрах нуждались обрабатывающие предприятия (22,6%), учреждения здравоохранения (14,3%), аграрный сектор (11,9%), учебные заведения (8,0%), сферы торговли (7,8%), госуправления и обеспечения военной безопасности (6,7%).