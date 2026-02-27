На фоне снижения ключевой ставки идет рост рефинансирования ипотеки

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижение ипотечных ставок сформировали спрос на рефинансирование рыночных ипотечных кредитов. Эксперты ВТБ назвали ключевые принципы, которые позволят заемщику принять взвешенное решение и получить выгоду.

На фоне снижения ключевой ставки в 2025 году средние ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья снизились более чем на 8 п. п. - до 20,8% годовых. Это сразу отразилось на активности заемщиков.

В начале 2026 года тенденция продолжилась. В ВТБ интерес к подобным сделкам проявляют не только клиенты банка, но и заемщики сторонних кредитных организаций. При этом из-за эффекта низкой базы доля заемщиков, которые проводят рефинансирование, в общем числе сделок остается минимальной - на уровне 1%.

По оценке ВТБ, спрос на рефинансирование в этом году будет расти существеннее. Основными драйверами станут снижение ставок по рыночной ипотеке и повышение ее доступности в целом. Однако массовым трендом рефинансирование станет только при снижении ключевой ставки до уровня 10-12%.

Эксперты ВТБ рекомендуют заемщикам оценивать рефинансирование не только с точки зрения математики, но и с учетом личных приоритетов. Ключевое правило для выгоды в текущих условиях - новая ставка должна быть ниже текущей как минимум на 2 процентных пункта. Это необходимо, чтобы чистая экономия покрыла расходы по сделке: оценку объекта, новый полис страхования, госпошлину и услуги по электронной регистрации сделки.

«Для многих ипотечных заемщиков сегодня вопрос звучит почти по-шекспировски: «рефин или не рефин?». Но правильный вопрос в этом случае - «зачем?». Небольшая разница в ставках даст скромную выгоду, но если цель - «разгрузить» бюджет сейчас, любой шаг имеет смысл. Финальный вердикт всегда за холодным расчетом. Если в итоге для вас плюс, действуйте», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.