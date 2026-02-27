В регионе не хватает инженеров центра обработки вызовов системы 112

В Пензенской области утвердили перечень остродефицитных должностей в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях на 2026 год. Соответствующее постановление 26 февраля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

По линии минздрава требуются эпидемиологи, детские стоматологи, психотерапевты, клинические фармакологи, а также врачи скорой помощи и врачи по медицинской профилактике.

Минобру нужны учителя, преподаватели, социальные педагоги, мастера производственного обучения, руководители физического воспитания и педагоги дополнительного образования.

По линии минтруда наблюдается дефицит стоматологов, психиатров, терапевтов, психологов, специалистов по социальной работе, палатных медсестер (постовых) и медсестер по массажу.

Министерство ЖКХ и ГЗН нуждается в спасателях 1, 2 и 3-го классов, пожарных-спасателях, инженерах центра обработки экстренных вызовов системы 112.

Минкульту требуются библиотекари, библиографы, методисты, редакторы, артисты оркестра, балета, драмы, вокалисты, артисты-кукловоды, концертмейстеры, преподаватели хорового народного пения, преподаватели теоретических дисциплин, художественные руководители, специалисты по экспозиционной и выставочной деятельности.

Минлесхоз нуждается в лесничих и их помощниках, мастерах леса, инженерах по лесопользованию, лесовосстановлению, охране и защите леса I категории.