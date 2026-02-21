В Пензенской области темпы роста зарплат сравнялись с инфляцией

В Пензенской области темпы роста зарплат сравнялись с инфляцией
В Пензенской области темпы роста реальной заработной платы составили 6,9%. Такие данные приводит Пензастат в своем социально-экономическом отчете за январь - ноябрь 2025 года.

Темпы роста зарплаты почти сравнялись с инфляцией в регионе: в декабре ее показатель составил 6,29%.

По данным Пензастата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий достигла 65 522 рублей. Такой размер вознаграждения за труд, например, в сфере строительства, обеспечения электроэнергией, газом, паром.

Самая высокая в регионе зарплата у жителей, занятых в области информации и связи, - 100 679 рублей. Далее идет финансовая и страховая деятельность - 87 036 рублей. На третьем месте профессиональная, научная и техническая деятельность - 87 031 рубль.

Самые низкие зарплаты в организациях, занимающихся операциями с недвижимостью, - 47 663 рубля, а также у сотрудников общепита и гостиниц - 40 921 рубль.

